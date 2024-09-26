Александр Большунов: делаем так, чтобы российские соревнования были похожи на Кубок мира

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о важности проведения внутренних соревнований после отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Когда вернёмся на большие международные старты, пока неизвестно. Пока соревнуемся в России. Мы развиваем наши старты, с каждым годом улучшаем Кубок России. Делаем так, чтобы он был похож на Кубок мира, чтобы когда мы вернулись на международные соревнования, мы не ощущали разницу между российскими и международными турнирами», – приводит слова Большунова Metaratings.ru со ссылкой на пресс-конференцию «Спорт Бизнес Консалтинг».

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

В марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).