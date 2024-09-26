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«Мы запустили мой именной бренд». Александр Большунов — о своих проектах

«Мы запустили мой именной бренд». Александр Большунов — о своих проектах
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своих проектах.

«Один из проектов — лыжный Кубок Александра Большунова. Мы хотим, чтобы количество участвующих в Кубке увеличивалось. В том году мы также запустили бренд «Александр Большунов». Там есть различные товары для фитнеса и лыжных гонок», — приводит слова Большунова «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-конференцию «Спорт Бизнес Консалтинг».

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

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