Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS продлила отстранение российских лыжников от участия в соревнованиях

FIS продлила отстранение российских лыжников от участия в соревнованиях
Комментарии

Российским лыжникам вновь запретили участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает Expressen со ссылкой на заседание FIS, которое прошло в пятницу, 27 сентября, в Швейцарии.

«Никакого обсуждения или чего-то подобного не было. Нас просто проинформировали, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет», — приводит слова руководителя отдела лыжных гонок Шведской лыжной ассоциации Ларса Оберга Expressen.

Напомним, российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях FIS, но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.

Материалы по теме
Александр Большунов: делаем так, чтобы российские соревнования были похожи на Кубок мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android