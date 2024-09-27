FIS продлила отстранение российских лыжников от участия в соревнованиях

Российским лыжникам вновь запретили участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает Expressen со ссылкой на заседание FIS, которое прошло в пятницу, 27 сентября, в Швейцарии.

«Никакого обсуждения или чего-то подобного не было. Нас просто проинформировали, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет», — приводит слова руководителя отдела лыжных гонок Шведской лыжной ассоциации Ларса Оберга Expressen.

Напомним, российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях FIS, но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.