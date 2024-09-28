Стало известно, сколько норвежская лыжная федерация потеряет после ухода главного спонсора, крупной энергетической компании Equinor. Потери составят 17 млн норвежских крон в год (почти € 1,5 млн). Отметим, что это значимая часть бюджета ассоциации, составляющего 83 млн норвежских крон в текущем году.

«Да, мы теряем 17 млн норвежских крон. Сейчас мы целенаправленно работаем над поиском новых партнёрских отношений и верим, что это нам удастся. Мы чувствуем большой интерес к лыжным гонкам, которые занимают особое положение в Норвегии. Пока я не могу комментировать ход поиска, но у нас есть позитивные переговоры», — приводит слова генерального менеджера норвежской федерации по лыжным гонкам Катрин Инстебе VG.

Напомним, из общего бюджета лыжных гонок, составляющего 83 млн норвежских крон, 50 млн достаются сборным. Мужская и женская элитные команды стоят 37,5 млн норвежских крон, паракоманда стоит 4,5 млн норвежских крон, а резервная и юниорская сборная имеют бюджет в 9 млн норвежских крон.