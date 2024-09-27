Источник: FIS отказала олимпийскому чемпиону Марселю Хиршеру в сезонной уайлд-кард

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала австрийскому горнолыжнику, восьмикратному обладателю Кубка мира, двукратному олимпийскому чемпиону Марселю Хиршеру в сезонной уайлд-кард. Об этом сообщает немецкое издание Blick.

Напомним, в конце июля в FIS сообщили, что спортсмены, которые в прошлом выиграли общий зачёт Кубка мира, Кубок мира в отдельных дисциплинах или олимпийское золото, как и Хиршер, могут после перерыва в соревнованиях претендовать на уайлд-кард. Однако это привело к большой критике. Прежде всего некоторые спортсмены и лыжные функционеры посчитали это несправедливым по отношению к молодым спортсменам.

Президент FIS Йохан Элиаш затем объявил, что руководство федерации лыжного спорта ещё раз обсудит точную интерпретацию этого вопроса на осенних встречах. Теперь, по его словам, Хиршер должен подать заявку на одно место в стартовом протоколе для каждой отдельной гонки. После этого руководство гонки примет решение о том, возможно ли будет участие спортсмена.