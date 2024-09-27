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«Не вижу перспектив». Вяльбе — о решении FIS продлить отстранение россиян

«Не вижу перспектив». Вяльбе — о решении FIS продлить отстранение россиян
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований, проходящих под эгидой организации.

«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года. Сегодня, 27 сентября, стало известно, что организация не планирует никаких изменений в этом вопросе.

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