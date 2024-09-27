Сорин — о решении FIS: два года назад ждали, следили, сейчас уже никаких эмоций нет

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не испытывает никаких эмоций относительно решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) о продлении отстранения россиян от соревнований, поскольку уже не так пристально следит за ходом событий.

«Мы даже не знали, в каких числах пройдёт это заседание, не думали об этом, не ждали решения. Допустят — хорошо, не допустят — будем бегать как бегали. Если два года назад мы ждали заседания, следили, когда оно будет, то сейчас уже нет никаких эмоций. Бегаем дальше как бегали», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Напомним, с 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS. Ранее Елена Вяльбе прокомментировала решение организации.