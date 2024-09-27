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Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских спортсменов

Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских спортсменов
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.

«Продление нашего отстранения — не новшество. Мы этого ожидали. Мы чётко проводим свой календарь со своей политикой. Ведём своих спортсменов примерно так же, как на Кубке мира. Примерно такая же программа у нас. Мы стараемся сделать всё, чтобы наши спортсмены не растеряли форму и смогли быть конкурентоспособными по возвращении», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 27 сентября, стало известно, что российским лыжникам вновь запретили участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Отстранение началось в марте 2022 года в связи ситуацией на Украине.

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