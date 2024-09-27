Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских спортсменов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.

«Продление нашего отстранения — не новшество. Мы этого ожидали. Мы чётко проводим свой календарь со своей политикой. Ведём своих спортсменов примерно так же, как на Кубке мира. Примерно такая же программа у нас. Мы стараемся сделать всё, чтобы наши спортсмены не растеряли форму и смогли быть конкурентоспособными по возвращении», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 27 сентября, стало известно, что российским лыжникам вновь запретили участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Отстранение началось в марте 2022 года в связи ситуацией на Украине.