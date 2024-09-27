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«Россияне важны для лыжного спорта». Норвежский журналист — о решении FIS

«Россияне важны для лыжного спорта». Норвежский журналист — о решении FIS
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Журналист норвежского издания Dagbladet Томас Харстад высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований, проводимых орагнизацией.

«Многие из тех, с кем беседует Dagbladet в Норвегии, считают, что российские спортсмены важны для лыжного спорта, но многие понимают и поддерживают, что они не могут участвовать в соревнованиях из-за СВО (формулировка изменена в соответствие с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Харстад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года. Сегодня, 27 сентября, стало известно, что организация продлила запрет на участие россиян.

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