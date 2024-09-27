Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв — о решении FIS: чем больше запрещают, тем сильнее желание

Коростелёв — о решении FIS: чем больше запрещают, тем сильнее желание
Комментарии

Двукратный чемпион мира среди юниоров лыжник Савелий Коростелёв заявил, что решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян от соревнований только мотивирует.

«Чем больше что-то запрещают, тем сильнее желание, так что добавляем мотивации в копилочку», — написал Коростелёв в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 27 сентября, стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов от соревнований, проводимых под эгидой организации. Запрет для российских и белорусских спортсменов действует с 2022 года. Ранее об этой ситуации высказались Елена Вяльбе, Егор Сорин и Юрий Бородавко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских спортсменов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android