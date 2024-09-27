Коростелёв — о решении FIS: чем больше запрещают, тем сильнее желание

Двукратный чемпион мира среди юниоров лыжник Савелий Коростелёв заявил, что решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян от соревнований только мотивирует.
«Чем больше что-то запрещают, тем сильнее желание, так что добавляем мотивации в копилочку», — написал Коростелёв в социальных сетях.
Напомним, сегодня, 27 сентября, стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов от соревнований, проводимых под эгидой организации. Запрет для российских и белорусских спортсменов действует с 2022 года. Ранее об этой ситуации высказались Елена Вяльбе, Егор Сорин и Юрий Бородавко.