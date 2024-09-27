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Журналист NRK — о решении FIS: это печальное, но необходимое решение

Журналист NRK — о решении FIS: это печальное, но необходимое решение
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Журналист норвежского издания NRK Ян Петер Сальтведт заявил, что решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) является печальным, но необходимым решением.

«Я думаю, что это печальное, но необходимое решение. По-прежнему идут боевые действия, поэтому причина приостановки всё ещё остаётся актуальной и такой же, какой она была всё это время. К сожалению», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года. Сегодня, 27 сентября, стало известно, что организация продлила запрет на участие россиян.

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