Журналист NRK — о решении FIS: это печальное, но необходимое решение

Журналист норвежского издания NRK Ян Петер Сальтведт заявил, что решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) является печальным, но необходимым решением.

«Я думаю, что это печальное, но необходимое решение. По-прежнему идут боевые действия, поэтому причина приостановки всё ещё остаётся актуальной и такой же, какой она была всё это время. К сожалению», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года. Сегодня, 27 сентября, стало известно, что организация продлила запрет на участие россиян.