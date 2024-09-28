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«На 95% Олимпиада‑2026 нам не светит». Губерниев — о продлении отстранения лыжников

«На 95% Олимпиада‑2026 нам не светит». Губерниев — о продлении отстранения лыжников
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о продлении отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Это не новость, может, кто и надеялся, что FIS исключит норвежцев и возьмет нас вместо них, но шансов на сегодня вернуться нет. Всё, что связано с лыжным спортом, – мимо, в том числе биатлон. На 95% Олимпиада‑2026 нам не светит. Жаль спортсменов, но чуда не будет – если только резко изменится политическая повестка. Но нельзя замыкаться в себе от мира, надо проводить клубные соревнования, звать китайцев, может, ещё кто‑то приедет», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, в связи с ситуацией на Украине российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях FIS, но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.

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