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Тренер сборной Норвегии, заразившийся ковидом на ОИ-2022, продолжит работу до Игр-2026

Тренер сборной Норвегии, заразившийся ковидом на ОИ-2022, продолжит работу до Игр-2026
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Тренер лыжной сборной Норвегии Арильд Монсен сообщил, что продолжит свою работу в национальной команде до окончания Олимпиады 2026 года, которая пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане (Италия).

«Олимпийские игры в Пекине в 2022 году имели спортивный успех, но мы все согласны с тем, что это были неприятные Олимпийские игры. Со всех сторон был коронавирус. Я сам провёл только половину Олимпиады, и мне приходилось постоянно бороться за то, чтобы избегать положительных тестов. Всё было не совсем обычным, и поэтому я хочу принять участие ещё в одной Олимпиаде», — приводит слова Монсена Adressa.

Отметим, что Монсен был одним из тех, кто заразился ковидом во время подготовки норвежской сборной к Олимпийским играм 2022 года.

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