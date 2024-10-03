Дмитрий Губерниев: Вяльбе — лучшая лыжница XX века? Это враньё!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о президенте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

«Однажды я вёл юбилей у советской лыжницы Галины Алексеевны Кулаковой. Там должна была быть Елена Валерьевна, но она не приехала, потому что я вёл этот праздник. Прекрасное отношение к лучшей лыжнице XX века! И этот титул принадлежит точно не Вяльбе. У нас есть Кулакова, Раиса Сметанина или Клавдия Боярских, трижды олимпийская чемпионка 1964 года.

Я вообще не понимаю, кто присвоил этот титул Елене Валерьевне при наличии ещё двух героев Российской Федерации — Ларисы Лазутиной и Любови Егоровой. Вяльбе — лучшая лыжница XX века? Это враньё! При всех её грандиозных успехах и я за неё раньше очень болел», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках, обладательница 14 золотых медалей чемпионатов мира.