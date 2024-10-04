«Никогда не говори никогда». Терезе Йохауг — о возможном участии Петтера Нортуга в ЧМ-2025

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о возможном участии своего соотечественника Петтера Нортуга в чемпионате мира 2025 года.

«Никогда не говори никогда. У него есть работа, которую нужно выполнять, если он хочет поехать на чемпионат мира. Есть много парней, которые быстро сдают экзамены, а мест не так много, и ты должен войти в команду. Я желаю тебе удачи, Петтер», — сказала Йохауг на встрече со СМИ.

Ранее 38-летний Петтер Нортуг допустил возможность своего возвращения в сборную Норвегии по лыжным гонкам и участие в чемпионате мира — 2025. В ноябре он впервые с 2018 года выступит на открытии зимнего норвежского сезона в Бейтостолене.