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Бородавко оценил вероятность смены гражданства российскими лыжниками

Бородавко оценил вероятность смены гражданства российскими лыжниками
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о вероятности смены спортивного гражданства кем-то из российских лыжников после продления отстранения россиян от международных стартов.

«Это очень серьёзный шаг. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто‑то из наших лыжников заговорил о смене гражданства. Предпосылок к смене не вижу. Существует целая система перехода, это всё не так просто. Федерация может и не разрешить переход в другую страну. Всё будет зависеть от того, как будет это воспринимать комитет FIS по переходам, а также олимпийский комитет», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.

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