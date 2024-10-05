Брат Йоханнеса Клебо выступит на ЧМ-2025, но не в качестве лыжника

Младший брат пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо во время чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам будет выступать с музыкальными номерами в качестве ди-джея. Об этом сообщила пресс-служба турнира в своём аккаунте в социальных сетях.

«Джей Оки, «главный тренер Клебо», создаст атмосферу чемпионата мира по лыжным гонкам в следующем году», — написано на официальной странице турнира в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Элизабет Хёсфлот Клебо, мама Йоханнеса Клебо, сообщила о том, что обладателей медалей любого достоинства на предстоящем чемпионате мира — 2025 по лыжным гонкам в Тронхейме ожидает специальный приз в виде произведения искусства.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в 2025 году пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.