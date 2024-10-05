Александр Большунов будет выступать за сборную Татарстана с нового сезона

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов будет выступать за сборную Татарстана.

«Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски», двукратный победитель и серебряный призёр чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана! Имя Александр часто переводят как «защитник людей», «воин», «мужественный». Алга («вперёд»), Большунов, Татарстан с тобой!» — приводит слова президента Федерации лыжных гонок РТ Ильшата Фардиева пресс-служба.

Напомним, ранее группа компаний УЛК (крупнейший лесопромышленный холдинг России) объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Некоторое время назад активы компании привлекли в область таких российских спортсменов, как Александр Большунов, Вероника Степанова, Александр Терентьев, Савелий Коростелёв, Алексей Червоткин и других. Многие из них уже в конце прошлого сезона перешли в сборную Татарстана.