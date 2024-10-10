«Немного боялись, что она нарушит динамику». Уднес Венг — о возвращении Йохауг

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг рассказала, что опасалась возвращения Терезе Йохауг в сборную, потому что она могла нарушить динамику.

«За два года её отставки наша группа стала более однородной в тренировочном процессе, и мы немного боялись, что она нарушит эту динамику. Мы знали, что она вернётся сильной. В конце концов, это очень хорошо работает! И мы знаем, что, когда она присутствует на тренировках, она задаёт стандарты, навязывает уровень, который обычно очень хорош и позволяет нам прогрессировать дальше. Мы не должны бояться её, у нас тоже есть свои сильные стороны, мы можем сравниться с ней и даже превзойти, нам просто нужно верить в себя», — приводит слова Уднес Венг Fondo Italia.

Напомним, в этом году 36-летняя Йохауг объявила о возвращении в спорт. Терезе — четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.