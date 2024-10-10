Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Когда падал носок, меня словно ударяло током». Криста Пярмякоски — о панических атаках

«Когда падал носок, меня словно ударяло током». Криста Пярмякоски — о панических атаках
Аудио-версия:
Комментарии

Призёр Олимпийских игр финская лыжница Криста Пярмякоски призналась, что страдала психологическим расстройством после смерти своей собаки.

«Я была уверена, что сошла с ума, но ничего не могла сделать, кроме как пытаться выжить. Если носок падал на пол или что-то в этом роде, меня словно ударяло током. То же самое, если что-то попадало в ролики или они скользили. Каждый раз, когда мой крестник падал лицом вниз, меня словно ударяло током. Я просто не могла этого вынести», — приводит слова Пярмякоски Aftonbladet со ссылкой на Iltalehti.

Состояние Пярмякоски улучшилось после психологической помощи и появления нового пса Эдвина.

33-летняя финская лыжница — пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира. В сезоне-2023/2024 она заняла 20-е место в общем зачёте Кубка мира.

Материалы по теме
Шведская лыжница Моа Лундгрен вернулась к тренировкам после сотрясения мозга
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android