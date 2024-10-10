«Он непредсказуемый». Симен Крюгер — об ожиданиях от Петтера Нортуга в Бейтостолене

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился ожиданиями от выступления двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира норвежского лыжника Петтера Нортуга на открытии зимнего сезона в Бейтостолене.

«Позвольте мне сказать так: в этой комнате есть люди, которых я боюсь больше, чем Петтера в отборе на Кубок мира. Если он окажется в десятке лучших в Бейто, я буду и впечатлён, и удивлён. Скорее ожидаю, что он будет где-то под 50-м номером. В этом-то и заключается забава: он непредсказуемый», — приводит слова Крюгера VG.no.

38-летний Петтер Нортуг допустил возможность своего участия в чемпионате мира — 2025.