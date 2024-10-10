«Буду разочарован, если он плохо выступит». Иверсен — о шансах Нортуга в Бейтостолене

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о шансах в Бейтостолене своего соотечественника Петтера Нортуга.

«Физически он был хорош, впечатляющ, и думаю, что в итоге он вполне может претендовать на участие в чемпионате мира. Я не сбрасываю это со счетов. Но тогда ему придётся продолжать в том же духе. Сейчас он гораздо лучше, чем в 2018 году. Буду удивлён и разочарован, если он плохо выступит в Бейтостолене. Возлагаю на него большие надежды», — приводит слова Иверсена VG.no.

Напомним, Петтер Нортуг впервые с 2018 года выступит на открытии зимнего сезона в Бейтостолене. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.