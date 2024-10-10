«Если он поедет достаточно быстро, то получит место». Клебо — о шансах Нортуга на ЧМ

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо высказался о шансах своего соотечественника Петтера Нортуга принять участие на чемпионате мира.

«Петтер, вероятно, знает, как это работает, и мы все согласны, что если он поедет достаточно быстро, то получит место. Он действительно хочет этого и верит в это, так что я уверен. Это было бы безумно весело и позитивно для мира и для всех. Так что мы знаем, что у него не будет гарантированных мест, но он может пройти квалификацию, как и все остальные», — приводит слова Клебо Fondo Italia.

Напомним, Петтер Нортуг впервые с 2018 года выступит на открытии зимнего сезона в Бейтостолене. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.