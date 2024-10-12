Германия выиграла дело против FIS о централизации телевизионных прав

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не имеет права централизованно продавать медиаправа в их нынешнем виде. Такое решение принял региональный суд Мюнхена, удовлетворив ходатайство Немецкой лыжной ассоциации (DSV) о временном запрете.

«Получается, что суд также рассматривает национальную ассоциацию, то есть Немецкую лыжную ассоциацию, в качестве первоначального правообладателя. Контракт между FIS и правовым агентством Infront не может быть выполнен в результате этого временного судебного запрета, поскольку изменение прав собственности не было законным», — приводит слова члена немецкого органа Штефана Шварцбаха br24.de.

В FIS отметили, что решение суда относится только к DSV, но не к другим национальным федерациям, поскольку Мюнхенский региональный суд не обладает экстерриториальной юрисдикцией. Поэтому решение мюнхенских судей не повлияет на централизованный маркетинг медиаправ между FIS и другими национальными ассоциациями. Они будут оспаривать решение.