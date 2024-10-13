«Это была жертва». Терезе Йохауг — о сложном выборе между материнством и спортом

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о сложном жизненном выборе между материнством и спортом, который преследовал её на протяжении всей карьеры.

«Мне было очень, очень больно внутри. Но я решила закончить, потому что у меня было желание стать матерью. Будучи позже в возрасте 38-39 лет, я бы не смогла простить себе, что всё ещё участвовала бы в соревнованиях, но без ребёнка, и уже не имела бы возможности его родить. Да, это была жертва, мне пришлось ждать очень долго. Но мне не хватало олимпийского золота, и я хотела дать шанс себе выиграть эту награду. Вот так у нас, женщин: биологические часы тикают и уходят. Приходится принимать эти последствия», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Йохауг завоевала индивидуальное золото в скиатлоне и двух гонках на 10 км классикой и на 30 км. После этого она объявила, что завершает спортивную карьеру. В мае 2023 года она родила дочь. При этом несколько месяцев назад норвежка сообщила, что вернётся на чемпионат мира, который пройдёт в Тронхейме.