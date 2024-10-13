Терезе Йохауг высказалась о беременности Вероники Степановой, отметив её ранний возраст

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о различиях между Норвегией и Россией в том, что касается рождения детей и продолжения спортивной карьеры. Спортсменка отметила, что в России многие лыжницы уже в раннем возрасте становятся мамами — Вероника Степанова (23), Наталья Терентьева (29), Юлия Ступак (29), Татьяна Сорина (30) и Анастасия Кулешова (29).

«Это во многом связано с культурой. В России почти у всех есть бабушки и дедушки, родители. Они готовы помочь детям, поэтому уделяют много внимания внукам. В Норвегии это не совсем так. Если бы я просто оставила Кристин (дочь Йохауг. — Прим. «Чемпионата») с моими мамой и папой, они бы не восприняли это хорошо», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Ранее Вероника Степанова сообщила, что пропустит сезон-2024/2025 и вернётся на лыжню к Олимпиаде-2026 из-за беременности. Недавно дочь от призёра Игр в Пекине Александра Терентьева родила Наталья Терентьева (Непряева).