Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо показал форму сборной Норвегии на сезон-2024/2025

Йоханнес Клебо показал форму сборной Норвегии на сезон-2024/2025
Комментарии

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо показал форму сборной Норвегии на будущий сезон-2024/2025. Соответствующее фото он опубликовал на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Клебо

Отметим, что с этого года одним из главных спонсоров стала местная компания по производству шоколада Nidar.

Ранее у Федерации лыжных гонок Норвегии возникли проблемы со спонсорами. Sparebank1 и NorEngros приняли решение отказаться от финансирования организации. Недавно стало известно, что крупная энергетическая компания Equinor также прекратит финансирование по окончании нынешнего сезона. Некоторые связывают эти решения с тем, что в норвежских лыжах сейчас нет ярких лидеров, за которыми хочется наблюдать.

Материалы по теме
«Если он поедет достаточно быстро, то получит место». Клебо — о шансах Нортуга на ЧМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android