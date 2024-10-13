Йоханнес Клебо показал форму сборной Норвегии на сезон-2024/2025

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо показал форму сборной Норвегии на будущий сезон-2024/2025. Соответствующее фото он опубликовал на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Клебо

Отметим, что с этого года одним из главных спонсоров стала местная компания по производству шоколада Nidar.

Ранее у Федерации лыжных гонок Норвегии возникли проблемы со спонсорами. Sparebank1 и NorEngros приняли решение отказаться от финансирования организации. Недавно стало известно, что крупная энергетическая компания Equinor также прекратит финансирование по окончании нынешнего сезона. Некоторые связывают эти решения с тем, что в норвежских лыжах сейчас нет ярких лидеров, за которыми хочется наблюдать.