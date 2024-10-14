Микаэла Шиффрин не будет участвовать в скоростном спуске в этом году

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала, что не будет участвовать в скоростном спуске в предстоящем сезоне Кубка мира.

«Никакого скоростного спуска, не в этом сезоне. Я бы с удовольствием вернула его, но посмотрим, как всё пойдёт», — приводит слова Шиффрин AP News.

Напомним, 29-летняя Микаэла Шиффрин, обладательница рекордных 97 побед на Кубке мира, пропустила несколько недель после травмы колена, полученной в результате падения на высокой скорости в январе во время соревнований по скоростному спуску на Кубке мира в Кортина-д'Ампеццо. Шиффрин стала рекордсменкой с марта 2023 года, когда превзошла великого шведа Ингемара Стенмарка по числу побед на Кубках мира (86).