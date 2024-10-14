«Не должна тренироваться, как Йохауг». Крюгер — о выступлениях Шистад за сборную

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер считает, что 25-летней норвежской лыжнице Кристине Ставос Шистад пойдёт на пользу, если она будет больше выступать за сборную.

«Понимаю, что она должна тренироваться не так, как Терезе Йохауг, если говорить прямо. Они были бы плохой парой. Но в тренировочной группе вы можете многому научиться друг у друга. Думаю, именно поэтому нам как команде постоянно удаётся повышать свой уровень. Новые бегуны приходят с какими-то специализированными навыками, которые могут немного приподнять остальных членов группы, в то время как другие члены группы обладают дополнительными навыками. Именно так работает культура выступления», — приводит слова Крюгера VG.

Напомним, Кристина Ставос Шистад приняла решение, несмотря на официально объявленное возвращение и включение в состав сборной Норвегии, что продолжит тренировочный процесс отдельно от команды.