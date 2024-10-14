«Думаю о спринте, это мой главный приоритет». Сундлинг — о целях на чемпионат мира

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года, Йонна Сундлинг поделилась планами на предстоящий чемпионат мира.

«В первую очередь думаю о спринте, это мой главный приоритет. Всё остальное — лишь дополнительный бонус. Сценарий мечты – иметь возможность ездить на всём. Но это требует многого от моего тела и головы. На что разумно надеяться? Спринт, спринтерская эстафета и, может быть, 10 км. Возможно, это не имеет большого значения, но всё может измениться. Очень хочу участвовать в соревнованиях, но ещё не решила, как проведу недели перед чемпионатом мира», — приводит слова Сундлинг Expressen.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 пройдёт в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта. Ранее стало известно, что ведущие шведские лыжники Фрида Карлссон, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Эмма Рибом и Вильям Порома с большой долей вероятности пропустят домашний этап Кубка мира — 2024/2025 в Фалуне.