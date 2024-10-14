«Открыли с Евой зимний сезон». Александр Большунов опубликовал свежее фото с дочкой

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира 2021 года в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях фото со своей дочкой Евой. На нём они позируют на лыжах, стоящих на только выпавшем снеге.

«Открыли с Евой зимний сезон», — подписал фото Большунов, добавив эмодзи «снежинка».

Фото: из личного архива Александра Большунова

Большунов женат на бывшей лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой (в данный момент Большуновой). Спортсмены сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а впервые стали родителями в августе 2022 года.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.

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