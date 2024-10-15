Йоханнес Клебо рассказал, сколько он ест во время тяжёлых тренировок

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал о своей диете во время тренировок.

«Пять больших приёмов пищи в день, плюс то, что вы едите на тренировках, так что это много, но это повседневная жизнь. Я осознаю это, люблю здоровое питание и всё такое, но не считаю калории, нет, тогда бы выбрал не тот вид спорта. Мне, к счастью, это не нужно», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Напомним, в прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.