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Йоханнес Клебо рассказал, сколько он ест во время тяжёлых тренировок

Йоханнес Клебо рассказал, сколько он ест во время тяжёлых тренировок
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Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал о своей диете во время тренировок.

«Пять больших приёмов пищи в день, плюс то, что вы едите на тренировках, так что это много, но это повседневная жизнь. Я осознаю это, люблю здоровое питание и всё такое, но не считаю калории, нет, тогда бы выбрал не тот вид спорта. Мне, к счастью, это не нужно», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Напомним, в прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

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