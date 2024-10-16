Джессика Диггинс показала, как упала с тредбана на тренировке

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира американская лыжница Джессика Диггинс в своём аккаунте в социальных сетях выложила видео тренировки на лыжероллерах на тредбане. Во время упражнения спортсменка не выдержала скорости, заданной на устройстве, и упала.

«Кто-то же должен был первым свалиться! Могу подтвердить, что тредбан всегда выигрывает. Также подтверждаю, что моё лицо не дотянулось до поверхности на несколько дюймов, так что всё в порядке! Вот почему у нас есть подушка безопасности, хотя скоро появятся и ремни безопасности. Испытание с двойным приводом до отказа было настоящим удовольствием», — подписала пост американская лыжница.

33-летняя Джессика Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте (вместе с Киккан Рэндалл), обладательница серебряной и бронзовой медалей на Олимпиаде-2020 в Пекине (Китай) и двукратная чемпионка мира (2013-й — командный спринт, 2023-й — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем).