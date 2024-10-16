Александр Терентьев — о новом сезоне: главная цель — вернуть свои спринтерские качества

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев назвал свою главную цель на предстоящий сезон-2024/2025.

«Наверное, самое главное – это сейчас вернуться на тот же спринтерский уровень, вернуть все свои кондиции после болезни. В январе я переболел, болел гриппом А, была высокая температура, и после этого мне в сезоне больше не удалось достичь своих личных высот. Поэтому самая главная задача и цель этого сезона – вернуть все свои спринтерские качества.

Да, дистанции тоже хотелось бы подтянуть, хотя бы «десятки». Мы с Егором Владимировичем (Сориным) в этом году обсуждали, но всё равно главная цель – это вернуть свои спринтерские качества», – сказал Терентьев в своём телеграм-канале.