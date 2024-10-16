«Ну и что, что снег растаял». Большунов провёл тренировку с дочкой на лыжах по траве

Олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал видео, на котором учит свою двухлетнюю дочь Еву кататься на лыжах по траве.

«Ну и что, что снег растаял. Нам это вообще не мешает. Сказала, пойдём кататься», — подписал видео именитый лыжник.

Большунов женат на бывшей лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой (в данный момент Большуновой). Спортсмены сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а стали родителями в августе 2022 года.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Александр завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.