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Александр Терентьев показал интенсивную тренировку на тредбане

Александр Терентьев показал интенсивную тренировку на тредбане
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев показал интенсивную тренировку на тредбане.

«Хочу с вами поделиться видео с интервальной тренировки в межсборье. ОКР, тредбан, одна из любимых тренировок. На телевизоре можно увидеть наклон тредбана в процентах 4 и скорость 28 км/ч», — написал Терентьев на личной странице в социальных сетях.

Ранее Александр назвал свою главную цель на предстоящий сезон-2024/2025. По его словам, он хочет вернуть свой прежний спринтерский уровень. Напомним, два третьих места на Олимпиаде Терентьев выиграл именно на спринтерских дистанциях.

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