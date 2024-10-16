Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев показал интенсивную тренировку на тредбане.

«Хочу с вами поделиться видео с интервальной тренировки в межсборье. ОКР, тредбан, одна из любимых тренировок. На телевизоре можно увидеть наклон тредбана в процентах 4 и скорость 28 км/ч», — написал Терентьев на личной странице в социальных сетях.

Ранее Александр назвал свою главную цель на предстоящий сезон-2024/2025. По его словам, он хочет вернуть свой прежний спринтерский уровень. Напомним, два третьих места на Олимпиаде Терентьев выиграл именно на спринтерских дистанциях.