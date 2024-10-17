Федерико Пеллегрино: хочу оставить след, дать понять, что ухожу, чтобы быть с семьёй

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о завершении профессиональной карьеры.

«Хочу оставить свой след, дать понять, что ухожу с вершины, чтобы быть с семьёй. Надеюсь, что как можно больше болельщиков испытают в этот день двойное чувство — радость за спортсмена, который показал себя уникальным в своём роде, и меланхолию, потому что это будет в последний раз. Чтобы добиться успеха, я должен вести себя так, как вёл в последние годы, когда был самым последовательным итальянцем.

Мне нужно было назначить дату. Эта идея витала в моей голове с января. После «Тур де Ски» понял, что идти вперёд, не имея реальной цели, мне не по душе. За год до этого, возможно, из-за шумихи, связанной с рождением Алексис, это сработало, но в последний год, помимо результатов, чувствовал себя менее счастливым, проживая эту жизнь», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, Пеллегрино является чемпионом мира 2017 года в спринте и многократным призёром мировых первенств. На счету итальянского лыжника две серебряные медали Олимпийских игр в спринте (2018, 2022).