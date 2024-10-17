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Йоханнес Клебо выложил трогательный пост о своём дедушке, страдающем тяжёлым заболеванием

Йоханнес Клебо выложил трогательный пост о своём дедушке, страдающем тяжёлым заболеванием
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Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал о своём дедушке, страдающем онкологией.

«Мой супергерой — дедушка. Он тот, на кого я всегда равнялся и который помог мне пережить множество событий, без которых я бы не стал тем, кем являюсь сегодня. Именно он познакомил меня с беговыми лыжами и возил меня на бесчисленные тренировки. Я бы никогда не был там, где нахожусь сейчас, если бы не мой дедушка. У каждого должен быть такой дед», — написал Клебо в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, в прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

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