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Норвежец Дидрик Тёнсет сообщил, что у него обнаружили микоплазмоз после сборов в Швеции

Норвежец Дидрик Тёнсет сообщил, что у него обнаружили микоплазмоз после сборов в Швеции
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Норвежский лыжник, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Дидрик Тёнсет рассказал, что у него обнаружили микоплазмоз через пару дней после возвращения норвежских спортсменов со сборов.

«У меня внезапно поднялась высокая температура, и я едва встал с постели. Это была бактерия под названием микоплазма. Он попадает прямо в лёгкие. И это не так уж и благоприятно. Был взволнован. Некоторые заразились, и их пришлось положить на хранение, другие быстро выздоровели», — приводит слова Тёнсета NRK.

Напомним, несколько членов сборной Норвегии заболели коронавирусом на сборе в Торсби (Швеция). Среди них Симен Хегстад Крюгер, Ивер Тильдхейм Андерсен и Ховард Солос Тёугбёль. Спортсменам пришлось покинуть расположение команды.

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