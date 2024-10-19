Елена Вяльбе сообщила, что FIS и МОК ведут переговоры о допуске российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что между Международной федерацией лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) и Международным олимпийским комитетом (МОК) были переговоры относительно допуска российских спортсменов на соревнования.

«Мы работаем, мы не выведены за пределы этих организаций, коммуникация есть, Ассоциация лыжных видов спорта получает все документы от них, нам отвечают на наши письма и так далее. Но, наверное, по олимпийским видам спорта международным федерациям сложнее принимать решения, потому что они все должны находиться под МОК. И как МОК решит, так и делают.

Я знаю, что сейчас переговоры, в том числе и со стороны нашего президента FIS, велись с представителями МОК о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к следующему сезону, чтобы, возможно, были какие-то лицензии заработаны на Олимпийские игры. Но я уверена, что следующие Олимпийские игры с флагом и гимном нам никто не предложит», — приводит слова Вяльбе ТАСС.