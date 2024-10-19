Вяльбе — о проблеме отсутствия лыжных трасс: всё застроено многоэтажками и коттеджами

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проблеме малого количества лыжных комплексов в стране.

— Насколько вы обеспечены лыжными комплексами? Есть ли необходимость в строительстве новых объектов?

— На протяжении 14 лет говорю об этом. Сначала был Виталий Мутко, потом Павел Колобков, затем Олег Матыцин, а сейчас уже четвёртый министр (спорта) пришёл — Михаил Дегтярёв. У всей «зимы» нет ни одного центра для подготовки на высокогорье.

Слава богу, регионы нас слышат. Я им говорю, что нам не нужны монументальные здания из стекла и бетона, нам нужны простые модульные базы. Места, где проводить соревнования, в целом у нас есть, круг сформировался, а для проведения более маленьких стартов, куда могли бы прийти кататься дети, нужна хорошая спортивная составляющая, а именно лыжные трассы, которые тают на глазах, особенно в больших городах. В Москве я уже и не знаю, где можно выступать. Может, в Новой Москве что‑то найдут нам. Там, где мы раньше катались и тренировались, многие трассы были утрачены по причине того, что их никто не оформлял на себя. Сейчас это всё застроено многоэтажками и коттеджными поселками. Но в целом мне грех жаловаться на условия, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».