Терезе Йохауг выиграла первую контрольную тренировку сборной Норвегии

Титулованная норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла первую контрольную тренировку национальной команды по лыжным гонкам. Она опередила всех своих коллег по сборной на дистанции 10 км классическим стилем. Об этом сообщает NRK.

Конкуренцию Йохауг смогла составить только Лотта Уднес Венг, проигравшая Терезе 19 секунд. Остальные лыжницы уступили ей более двух минут.

Напомним, в 2023 году 36-летняя Йохауг впервые стала мамой, а в этом году объявила о возвращении в спорт. Терезе — четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.