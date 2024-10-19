Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг выиграла первую контрольную тренировку сборной Норвегии

Терезе Йохауг выиграла первую контрольную тренировку сборной Норвегии
Комментарии

Титулованная норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла первую контрольную тренировку национальной команды по лыжным гонкам. Она опередила всех своих коллег по сборной на дистанции 10 км классическим стилем. Об этом сообщает NRK.

Конкуренцию Йохауг смогла составить только Лотта Уднес Венг, проигравшая Терезе 19 секунд. Остальные лыжницы уступили ей более двух минут.

Напомним, в 2023 году 36-летняя Йохауг впервые стала мамой, а в этом году объявила о возвращении в спорт. Терезе — четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

Материалы по теме
Терезе Йохауг высказалась о беременности Вероники Степановой, отметив её ранний возраст
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android