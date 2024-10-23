«Cо спринтом покончено». Чемпион мира Пол Голберг — о планах на сезон-2024/2025

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг рассказал о своих планах на сезон-2024/2025, в котором он не намерен участвовать в спринтерских гонках.

«Мне уже 34 года. Бегать всё подряд сложно. Поэтому со спринтом покончено. Возможно, в Бейтостолене на открытии сезона вы меня увидите в классическом спринте, но бегать такие гонки на этапах Кубка и чемпионате мира не планирую. Вместо этого зимой я уделю больше внимания тренировкам, чтобы в лучшем виде подойти к стартам в Тронхейме, где мои амбиции связаны с разделкой и скиатлоном. Сейчас со мной всё в порядке. В последние годы я старался не перегружать себя летом, а вся основная работа велась с августа по ноябрь. Это межсезонье не исключение.

Если я поеду на «Тур де Ски», то только потому, что плохо пробежал первые этапы Кубка мира. Как ни посмотри, я на финишной прямой своей карьеры», — приводит слова Голберга VG.

33-летний Голберг — четырёхкратный чемпион мира (два раза в эстафете, по одному золоту в командном спринте и в масс-старте на 50 км). В сезоне-2023/2024 он занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира.