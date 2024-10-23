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Дарья Непряева и Сергей Волков показали новую экипировку сборной России по лыжным гонкам

Дарья Непряева и Сергей Волков показали новую экипировку сборной России по лыжным гонкам
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Российские лыжники Дарья Непряева и Сергей Волков представили новую экипировку национальной команды страны.

Мужской вариант представляет собой тёмно-синий спортивный костюм. Женская экипировка предусматривает красную кофту и светло-коричневые штаны.

Фото: BOSCO

Фото: BOSCO

22-летняя Дарья Непряева — трёхкратный бронзовый призёр Всероссийской спартакиады (2024), серебряная медалистка чемпионата России по лыжным гонкам (2023), обладательница бронзы чемпионата России по лыжероллерам (2023). 23-летний Волков в 2023 году занял третье место в 70-километровом марафоне в рамках первенства страны в Мончегорске. Также он выиграл золотую медаль в гонке преследования на чемпионате России по лыжероллерам (2021).

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине.

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