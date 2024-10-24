«Мне нужно золото в спринте». Линн Сван — о планах на предстоящий сезон-2024/2025

Шведская лыжница Линн Сван, специализирующаяся в спринтерских гонках, рассказала о своих планах на предстоящем сезоне-2024/2025.

«Мне нужно золото в спринте на чемпионате мира. Вот что я хочу. Вся подготовка в сезоне строится вокруг скорости и финишных отрезков. Кроме того, хотелось бы пробежать обе эстафеты в Тронхейме (на чемпионате мира — Прим. «Чемпионата»). Если говорить о дистанционных гонках, то есть шанс увидеть меня в скиатлоне, но даже не думайте о том, что я выйду на старт 50 км. Протерпеть 30 км классикой я ещё могу, но чтобы осилить 50 км коньком нужна спецподготовка, которая мешает мне развиваться как лыжнице-спринтерше. Возможно, когда-нибудь в будущем я и пробегу коньковые 50 км на крупном турнире, но сейчас таких планов нет», — приводит слова лыжницы Expressen.

24-летняя Сван — обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках. В сезоне-2023/2024 она одержала шесть побед на этапах Кубка мира и заняла второе место в общем зачёте.