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Мария Истомина в новом сезоне будет выступать за Москву

Мария Истомина в новом сезоне будет выступать за Москву
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Чемпионка мира по лыжным гонкам среди юниоров Мария Истомина в предстоящем сезоне-2024/2025 будет выступать за Москву и параллельным зачётом за Пермский край. Информация об этом появилась в профиле спортсменки на сайте ФЛГР.

Ранее лыжница представляла Архангельскую область. Последним стартом, в рамках которого Истомина выступала за Архангельск, стал летний чемпионат России в Тюмени. Там Мария завоевала две золотые медали (в гонках на 15 км свободным и классическим стилями).

Напомним, многие титулованные спортсмены покинули команду Архангельска после того, как местная группа компаний УЛК прекратила спонсирование лыжных гонок в регионе.

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