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«Ещё один классный день». Юлия Ступак поделилась красивым фото в купальнике

«Ещё один классный день». Юлия Ступак поделилась красивым фото в купальнике
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Олимпийская чемпионка российская лыжница Юлия Ступак (Белорукова) поделилась своей новой фотографией с отдыха на море. Спортсменка позирует на пристани в светлом купальнике.

«Ещё один классный день», — написала лыжница в своём аккаунте в телеграм-канале и добавила эмодзи «сердце».

Фото: Из личного архива Юлии Ступак

Напомним, спортсменка недавно объявила о выходе из сборной России. В прошедшем сезоне Юлия редко появлялась на официальных турнирах.

28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчане (Южная Корея) в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.

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