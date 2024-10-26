Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов показал милое видео семейного досуга с дочкой Евой

Александр Большунов показал милое видео семейного досуга с дочкой Евой
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео с семейного досуга, на котором вместе с двухлетней дочкой Евой занимается раскраской фигурок животных.

На видео наложена музыка из композиции Васи Обломова «Живи».

Александр женат на Анне Жеребятьевой (бывшая лыжница сборной России). Они сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а в августе 2022-го впервые стали родителями.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.

Материалы по теме
Видео: Александр Большунов отдыхает на море вместе с женой и дочкой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android