Александр Большунов показал милое видео семейного досуга с дочкой Евой

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео с семейного досуга, на котором вместе с двухлетней дочкой Евой занимается раскраской фигурок животных.

На видео наложена музыка из композиции Васи Обломова «Живи».

Александр женат на Анне Жеребятьевой (бывшая лыжница сборной России). Они сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а в августе 2022-го впервые стали родителями.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.