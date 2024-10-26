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Бриньоне одержала победу в гигантском слаломе на 1-м этапе Кубка мира, Шиффрин стала 5-й

Бриньоне одержала победу в гигантском слаломе на 1-м этапе Кубка мира, Шиффрин стала 5-й
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Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне одержала победу в дисциплине «гигантский слалом» на первом этапе Кубка мира по горным лыжам, который проходит в Зёльдене (Австрия). Второе место заняла представительница Новой Зеландии Элис Робинсон, тройку призёров дополнила австрийка Юлия Шайб.

Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин финишировала на пятом месте.

Горнолыжный спорт. Первый этап, Зёльден. Гигантский слалом, женщины:

  1. Федерика Бриньоне (Италия);
  2. Элис Робинсон (Новая Зеландия);
  3. Юлия Шайб (Австрия);
  4. Кэти Хенсиен (США);
  5. Микаэла Шиффрин (США);
  6. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия).
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