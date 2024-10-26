Бриньоне одержала победу в гигантском слаломе на 1-м этапе Кубка мира, Шиффрин стала 5-й

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне одержала победу в дисциплине «гигантский слалом» на первом этапе Кубка мира по горным лыжам, который проходит в Зёльдене (Австрия). Второе место заняла представительница Новой Зеландии Элис Робинсон, тройку призёров дополнила австрийка Юлия Шайб.

Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин финишировала на пятом месте.

Горнолыжный спорт. Первый этап, Зёльден. Гигантский слалом, женщины: