Бриньоне одержала победу в гигантском слаломе на 1-м этапе Кубка мира, Шиффрин стала 5-й
Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне одержала победу в дисциплине «гигантский слалом» на первом этапе Кубка мира по горным лыжам, который проходит в Зёльдене (Австрия). Второе место заняла представительница Новой Зеландии Элис Робинсон, тройку призёров дополнила австрийка Юлия Шайб.
Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин финишировала на пятом месте.
Горнолыжный спорт. Первый этап, Зёльден. Гигантский слалом, женщины:
- Федерика Бриньоне (Италия);
- Элис Робинсон (Новая Зеландия);
- Юлия Шайб (Австрия);
- Кэти Хенсиен (США);
- Микаэла Шиффрин (США);
- Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия).
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