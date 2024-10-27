«Плохо, когда соперницы выбывают». Терезе Йохауг — о травме Фриды Карлссон

Титулованная норвежская лыжница Терезе Йохауг высказала обеспокоенность о состоянии чемпионки мира шведки Фриды Карлссон, травмировавшей пах во время тренировки.

«Нет! Боже, нет! Сможет ли она соревноваться до Рождества? Очень печально узнавать о подобных проблемах всего за месяц до начала сезона. В тот самый момент, когда нужно оптимизировать свои тренировки.

Это очень грустная новость. Больше всего хочется, чтобы все мои конкуренты подготовились наилучшим образом и были в форме. Именно тогда выигрывать интереснее. Это не так хорошо, когда соперники выбывают из-за травм», — приводит слова Йохауг Expressen со ссылкой на Network.

Ранее у бронзового призёра Олимпиады-2022 и чемпионки мира в эстафетных гонках Фриды Карлссон были проблемы со стопой, из-за которых она пропустила сбор в Тронхейме.